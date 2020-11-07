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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 20 حوثياً بينهم قيادي ميداني في تجدد المواجهات في جبهة المخدرة غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020
مأرب - الخليج 365
قالت مصادر ميدانية إن قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية سقطوا في تجدد المواجهات في جبهة المخدرة شمال غرب مأرب.
وأكدت المصادر أن ما لا يقل عن 20 حوثياً لقوا مصرعهم بينهم قيادي ميداني في مواجهات عنيفة استمرت لساعات في جبهة المخدرة.
يأتي هذا تزامناً مع معارك عنيفة دارت في عدد من المواقع شرق الحزم عاصمة محافظة الجوف، تمكنت خلالها قوات الجيش والمقاومة من التقدم باتجاه منطقة صبرين.
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