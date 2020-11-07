شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مواطن برصاص راجع أثناء تشييع قتلى المليشيا بإب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020 إب - الخليج 365 أصيب مواطن برصاص راجع جراء نيران حوثية أطلقتها أثناء تشييع قتلاها في محافظة إب، وسط اليمن.

وأوضحت مصادر محلية، بأن مليشيا الحوثي أطلقت الرصاص بكثافة أثناء دفن عدد من قتلاها. وبينت بأن الرصاص الراجع استقر في صدر المواطن مالك مرجان بمدينة إب أثناء إطلاق النار بكثافة.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مواطن برصاص راجع أثناء تشييع قتلى المليشيا بإب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.