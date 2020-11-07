مصرع قائد نقطة مدخل بيت الشرجي و4 بجانبه وجرح سادس جنوبي العود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

الضالع - الخليج 365

تمكَّنت وحدة المدفعية التابعة للقوات الجنوبية والمشتركة في اللواء 30 مدرع، من استهداف تجمع لعناصر المليشيات الحوثية بقذيفة مدفعية أدَّت إلى مصرع خمسة منهم بينهم قائد النقطة الأمنية الواقعة عند مدخل عزلة بيت الشرجي، فيما أصيب آخر بإصابات بالغة.



قيادة وحدة المدفعية في اللواء 30 مدرع في حديث لها وفق «المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي» أكدت أنها استهدفت نقطة المليشيات الحوثية التي تقع في الطريق الفرعي الكائن وسط السائلة خلف بيت مواطن يدعى "علي داجنة" عند مدخل عزلة بيت الشرجي، بقذيفة مدفعية أصابت هدفها بدقة.

وأضافت أن هذا الاستهداف جاء بعد ورود معلومة عن تواجد قائد النقطة التابع للمليشيات الذي يكنى بـ "أبي زيدان" مع مرافقيه في مكان الاستهداف، وبناء عليها تمت عملية الاستهداف محققةً إصابة مباشرة سقط على إثرها قائد النقطة وأربعة عناصر بجانبه فيما أصيب السادس بجروح خطيرة إسعف على إثرها باتّجاه مدينة إب.

مصادر محلية من داخل عزلة بيت الشرجي في بلاد العود جنوب محافظة إب اليمنية تحدثت أيضاً، إنهم سمعوا دويّ انفجاراً كبيراً من اتّجاه السائلة التي تتواجد فيها النقطة الأمنية التابعة للمليشيات عند وقت الظهر، وإنهم شاهدوا مركبات تابعة للمليشيات الحوثية تهرع صوب مكان الإنفجار وتعود مسرعة صوب الخط الأسفلتي، فيما منعتهم عناصر المليشيات من الإقتراب.