120 خرقا حوثيا في الحديدة خلال الساعات الماضية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

ارتكاب مليشيا الحوثي 120 خرقًا للهدنة الأممية في الحديدة خلال الــ 8 ساعات الماضية، في سياق خروقاتها المتكررة.



وأفاد مصدر عملياتي في القوات المشتركة، أن مليشيات الحوثي ارتكبت 120 خرقًا للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة.

وأضاف، أن الخروقات شملت أعمال عدائية ضد المدنيين، تمثلت في قصف صاروخي ومدفعي واستهداف بالأسلحة المتوسطة على الأحياء والقرى السكنية.

وأوضح، أن الخروقات تركزت في مديريات الحوك وحيس والدريهمي والتحيتا؛ ومنطقة الجبلية التابعة لها، ومدينة الحديدة.

ومن بين الخروقات استهداف الأحياء السكنية في حي المنطر بالقذائف الصاروخية، مما أسفر عن تدمير ثلاثة منازل بشكل كامل.