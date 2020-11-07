الأرصاد يتوقع هطول أمطار خفيفة ويحذر المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

عدن - الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم، بهطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الغربية، محذراً في ذات الوقت من أجواء باردة خلال الليل والصباح الباكر.



وقال المركز في نشرته الجوية خلال الـ24 الساعة القادمة، إن أجواء صحوة وباردة اثناء الليل والصباح الباكر على المحافظات الجبلية واجزاء من الهضاب الداخلية ومشمس الى غائم جزئيا نهاراً مع امكانية تشكل السحب الركامية والتي قد يرافقها هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية.

وأضاف أن المناطق الساحلية ستشهد أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع احتمال تشكل السحب الركامية على السواحل الغربية في فترة ما بعد الظهيرة، والرياح معتدلة السرعة تنشط احياناً خاصة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها من 10 الى 22 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وأشار إلى المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو ويميل للبرودة وجاف اثناء المساء والصباح الباكر معتدل الحرارة نهاراً مع تكون قطع من السحب المتناثرة أثناء النهار.

وتوقع المركز، أن تكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً، مع توقع لهطول أمطار متفرقة، والرياح معتدلة السرعة تنشط احياناً تتراوح سرعتها ما بين 07 إلى 16 عقدة.

وحذر الأرصاد، المواطنين في المحافظات الجبلية والصحراوية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة خاصة، كبار السن والأطفال.

وحث العاملين أثناء الليل والصباح الباكر بارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد، محذرًا المزارعين ورعاة الماشية والنحالين من آثار موجة البرد.