شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. فيفي عبده برقصة فاضحة وفستان أسود شفاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الراقصة فيفي عبده نشرت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مقطع فيديو أثناء قيامها بوصلة رقص أمام منزلها وهو ما اغضب رواد صفحتها واتهمها البعض بعدم احترام حزن شعب الكويت . وأطلت فيفي عبده بفستان باللون الأسود قصير مكشوف الصدر والكتفين، كما اعتمدت فيفي عبده في ظهورها على الرقص بشعرها المنسدل الأسود.

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