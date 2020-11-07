شاهد فيديو صادم :نجل الفنان الراحل محمود ياسين يفجر مفاجاة بعد شهر من وفاة والده ...ويكشف السبب الصادم الذي جعل اشهر جراح مصري ي...

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كتب امير فتحي في السبت 7 نوفمبر 2020 03:54 مساءً - شاهد فيديو صادم :نجل الفنان الراحل محمود ياسين يفجر مفاجاة بعد شهر من وفاة والده ...ويكشف السبب الصادم الذي جعل اشهر جراح مصري يرفض إجراء عملية جراحية لوالده "معلومات تكشف لاول مره ؟

أكد عمرو محمود ياسين، أن “والده الراحل كان قد أجرى عملية جراحية لتغيير شرايين القلب منذ 21 عاما”. مشيرا إلى أن “طبيب والده تحدث معه وقال إنه يفضل إجراء العملية خارج مصر في حال كان ذلك متاحًا”.

وقال عمرو، خلال لقاء تلفزيوني، أن “الطبيب أكد له إمكانية إجراء الجراحة في مصر. لكنه يخشى أن يتوتر فريق عمله المساعد أثناء الجراحة. بسبب تعاملهم مع شخص مشهور يهتم الإعلام بحالته الصحية”.

وأضاف أنه “سافر مع والده لإجراء الجراحة، وأثناء صعودهما إلى سلم الطائرة، سأل الفنان محمود ياسين عنه، وأمسك بيده. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يشعر فيها أنه مسؤول عن والده. بعدما اعتاد الإمساك بيد والده طوال حياته كابن تحت مسؤولية والده”.

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وتوفي الفنان المصري محمود ياسين، الشهر الماضي. ودُفن في مقابر أسرته في الفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه في منطقة الشيخ زايد. وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.