شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو : رقص شرقي بلباسٍ مكشوف لــ"أبنة فيفي عبدة " يثير الغضب على مواقع التواصل والان مع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 7 نوفمبر 2020 03:54 مساءً - شاهد بالفيديو : رقص شرقي بلباسٍ مكشوف لــ”أبنة فيفي عبدة ” يثير الغضب على مواقع التواصل

نشرت ابنة الراقصة فيفي مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على انستغرام رصده موقع “سمابرس”.

وظهرت عزة مجاهد في الفيديو وهي تغني وتتمايل على انغام احد الاغاني في مشهد مشابه للفيديوهات التي تنشرها والدتها فيفي عبده.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

. “من يهتم ..القطط و اللون الزهري و الحلويات ..اللعنة على الصين”.

. العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف ترعب الجميع وتكشف عن تنبؤاتها المرعبة لعام 2021م.. مفاجأت صادمة ستحدث في دول الخليج، وهذة الدولة العظمى ستنهار للأبد.. شاهد

.عاجـــل : وفاة نجمة مسلسل ”باب الحارة“ قبل قليل بحادث سير مروع .. شاهد من تكون ؟

. بملابس فاضحة كشفت عورتها.. ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بصور مخلة من داخل منزلها.. شاهد الصور

.شاهد.. نجل عادل إمام يفجر مفاجأة بشأن والده .. ويستعرض ذكريات الماضي: الله يرحمه!!

. زواج "ديما بشار" نجمة قناة طيور الجنة .. شاهدوا صورة مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس ؟ .. (صور)

. بعد 5 أشهر على وفاتها .. شاهد ماذا خرج من قبر الفنانة ‘‘رجاء الجداوي’’ وأثار الحزن والفزع (فيديو)

. شاهد.. شمس الكويتية تسحب فستانها لتكشف ظهرها وتبرز أردافها.. والجمهور: أول مرة نشوف الضخم (صور)

. شبه عارية ..نجمة باب الحارة تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. شاهد

. بثلاث حركات مقصودة.. ياسمين صبري تبرز أردافها بهذا الشكل.. شاهد (صور فاضحة)

.الفلكية ليلى عبد اللطيف تؤكد اختفاء هذه الشخصية العربية قبل نهاية العام الحالي وكارثة تنتظر العالم في 2021 ( فيديو )

-----------------------

يذكر ان عزة مجاهد كانت قد عبرت عن حبها واعتزازها بوالدتها وذلك بعد ان قال لها احد متابعيها: ” يلا يا اللي أمك رقاصة” لترد عليه قائلة: “وبفتخر بيها.. ربنا يخليهالي”.