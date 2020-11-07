شكرا لبحثكم عن خبر اول موقف جنوبي رسمي بشان فتح الطريق من الضالع الى اب وذمار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بيان توضيحي حول فتح معبر إنساني يربط محافظة الضالع بمحافظة إب

نرحب بالجهود الأممية الرامية إلى فتح الخط العام الرابط بين مديرية قعطبة ومحافظة إب عبر خط الفاخر كمعبر إنساني لمرور البضائع والمسافرين .

كما نحب في هذه المناسبة أن نوضح ونؤكد أننا في القوات الجنوبية والمشتركة المرابطة في جبهات محور الضالع لم يكن لدينا أي مانع من فتحها منذ اليوم الأول ، وكنا آملين في أن تظل الممرات والطرق مفتوحة أمام الحركة العامة للمواطنين، لكن الطرف الآخر المتمثل بالمليشيات الحوثية هو من تعنت وأصر على إغلاق كافة الممرات الرئيسية والفرعية والتي كان آخرها إغلاقه للطريق الجبلية الراجلة الرابطة بين مريس ومدينة دمت والواقعة في عزلة الجبهة في الجهة الشرقية لمنطقة مريس قبل شهر بعد أن قام بإغلاق الخطوط الرئيسية الرابطة بين قعطبة دمت- ذمار ، و قعطبة - إب، والضالع حجر -الحشاء تعز بداية المواجهات العام الماضي، وقام بتفجير الجسور و وضع العبوات الناسفة والألغام المتنوعة وغيرها من وسائل الموت لقطع هذه الممرات والتي لازالت حتى الآن.

نتمنى لهذه الجهود أن تنجح، ونحن في القوات الجنوبية والمشتركة سنكون داعمين لها، ولاتوجد أي إشكالية من جانبنا في فتح هذه الممرات منذ اليوم الأول، كما نأمل من الطرف الآخر أن يكون صادق مع هذه الجهود وان يلتزم بما تم الإتفاق عليه مع الطرف الأممي في هذا الجانب.

فؤاد قائد جباري: المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع

السبت : 7 نوفمبر /تشرين الثاني 2020م