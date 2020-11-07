شكرا لبحثكم عن خبر لملس يراس الاجتماع الاسبوعي لمدراء المديريات بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لملس يوجه الدعوة لرجال المال والاستثمار للمساهمة في مسيرة البناء والتنمية

عدن - خاص

ترأس محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، اليوم السبت، الاجتماع الأسبوعي الموسع لمدراء عموم المديريات ومدراء مكاتب الأشغال العامة والطرق، وصندوق النظافة والتحسين وهيئة أراضي وعقارات الدولة.

واستهل المحافظ لملس الاجتماع بكلمة توجيهية عبّر خلالها عن ارتياحه الشديد لبعض الأنشطة والأعمال التي تم تنفيذها في عدد من المديريات، والتي حظيت باستحسان ورضا المواطنين.

وأكد لملس على أهمية تلك الانشطة ومردودها الإيجابي وانعكاساتها على حياة مواطني تلك المديريات ومعيشتهم اليومية، داعيا إلى تكثيف الأنشطة التي تستهدف حلّ عدد من المشكلات التراكمية التي كانت وماتزال تركة تُثقل كاهل مدراء المديريات، مشدداً على وجوب إيلائها جلّ الاهتمام والأولوية في برنامج العمل اليومي حتى حلها بشكل جذري.

مجددا دعم قيادة المحافظة لتلك الأعمال وتذليل أي صعوبات تواجه تنفيذها.

وحث المحافظ مدراء المديريات على ضرورة التواصل مع رجال الأعمال والشركات الاستثمارية ودعوتهم للمساهمة في دعم المرافق الخدمية وأعمال النظافة والتحسين.

وتضمن جدول اجتماع اليوم عدداً من النقاط أبرزها تقييم مستوى تنفيذ قرارات وتكليفات الاجتماع السابق، وكذا النظافة والصرف الصحي، والإيرادات، وقضية البسط على الأراضي والبناء العشوائي وإزالة العوائق، بالإضافة إلى المستجدات الأخرى على مستوى المحافظة.

حيث تم مناقشة تلك النقاط واستعرض مدراء المديريات ماتم تنفيذه من قرارات وتكليفات سابقة وإيضاح أسباب عدم تنفيذ بعضها، ومناقشتها ووضع المعالجات لها، وكذلك استعراض أبرز الأنشطة المنفذة في مديرياتهم.

وناقش الاجتماع مشكلة تحصيل الإيرادات خصوصا الضرائب والواجبات والتي تعاني منها المديريات كافة، والعلاقة بين قيادات تلك المرافق والسلطات المحلية بالمديرية، وفي هذا الشأن، أقرّ الاجتماع عقد اجتماع مشترك بين مدراء المديريات ومدراء المؤسسات الإيرادية.

إلى ذلك تم مناقشة تقريرين عن المخالفات الأول مقدم من مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق، والآخر من هيئة الأراضي وعقارات الدولة عن المخالفات في هذا المجال.