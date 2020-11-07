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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف صاروخي حوثي على حي المنظر جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
شنت مليشيات الحوثي قصفًا صاروخيًا على الأحياء السكنية في حي المنظر بمديرية الحوك جنوبي الحديدة، في ثاني جريمة من نوعها خلال أقل من شهر شهدتها المديرية.
وقالت مصادر محلية في الحوك، إن المليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية في حي المنطر بالقذائف الصاروخية بشكل عشوائي، مخلفة خوفًا ورعبًا في أوساط الأهالي.
وكان حي المنطر قد تعرض لقصف صاروخي من مليشيات الحوثي، في أواخر أكتوبر، وأسفر عن تدمير خمسة منازل وإصابة امرأتين وثلاثة أطفال.
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