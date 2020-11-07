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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. تدمير 3 منازل في حي منظر جراء القصف الصاروخي للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
تدمرت ثلاثة منازل لمواطنين في حي المنظر بمديرية الحوك جنوبي الحديدة، جراء القصف الصاروخي الذي شنته مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، على الأحياء السكنية.
وأحدث القصف خسائر مادية كبيرة لأصحاب المنازل وآثار الدمار الشامل الذي لحق بالمنازل التي تحولت إلى أنقاض؛ جراء القصف الصاروخي الحوثي.
وأدان سكان حي منظر ما تقوم به مليشيات الحوثي من قصف وجرائم ضد الإنسانية، في ظل سريان الهدنة الأممية.
وتعد هذه الجريمة الثانية لمليشيات الحوثي في حي المنظر، خلال أقل من نصف شهر، إذ شهدت الأحياء السكنية قصفًا صاروخيًا حوثيًا أسفر عن تدمير خمسة منازل وإصابة امرأتين وثلاثة أطفال.
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