شاهد.. أضخم الإنتاجات العسكرية لقوات النخبة.. فيلم يوضح التعاون بين الجيش والأمن وخفر السواحل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

خاص- الخليج 365

كشف فيلم وثائقي عن أضخم الإنتاجات العسكرية لـقوات النخبة الحضرمية حيث أوضح التعاون بين الجيش و الأمن و خفر السواحل.



وتحت عنوان .. "معاً قادرين على احتواء الجريمة" وهو من أقوى وأضخم الإنتاجات العسكرية لقوات النخبة الحضرمية اشتركت فيه قوات النخبة والأمن وخفر السواحل بالإضافة لمحكمة استئناف حضرموت.

ويبين الفيلم مدى التعاون المشترك بين قوة النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية وقوة خفر السواحل وسرعة التواصل فيما بينهم ونقل المعلومات بأسرع وقت، وأن المواطن هو رجل الأمن الأول.

كما يوضح الفيلم العسكري مدى الطرق القانونية التي يتبعها أبطال النخبة الحضرمية في طرق الإعتقال والتحويل المباشر للأمن والجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

كما نناشد الاخوان الحضارم المتواجدين في السلطات التنفيذية والتشرعية والقضائية الضغط على الحكومة للفرض عليها أن يتم تقديم وزير الخارجية محمد الحضرمي للمحاكمة والمحاسبة كما نناشد الجميع أن يساندوا حضرموت.