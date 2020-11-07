محلل سياسي: ناقلة صافرة هي قنبلة بيئية موقوتة ممكن أن تنفجر في أي لحظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020 الشحات غريب تحدث الإعلامي والمحلل السياسي خالد المفلحي، عن ناقلة صافر المحتجزة لدى الحوثي وما وراء ذلك.

وقال المفلحي في تصريحات خاصة لليمن العربي، ناقلة صافرة هي قنبلة بيئية موقوتة ممكن أن تنفجر في أي لحظة مع التهالك الشديد في خزاناتها وحالة الصدأ التي باتت تنخر في جسدها المتآكل مما قد يتسبب في كارثة إقليمية للمحيط البحري وكذلك حتى على المستوى الاقتصادي لإن هناك الكثير من المواطنين يعتمدون في دخلهم الأساسي على امتهان الصيد كمصدر رزقهم الوحيد بالإضافة إلى كون قطاع الثروة السمكية يمثل إحدى المصادر الرئيسية للثروة في البلد بشكل عام وأي إضرار بالبيئة البحرية خاصة في ظل عدم الاستقرار وغياب الدولة المركزية من الممكن أن يؤدي الى عواقب وخيمة لا يمكن حصرها.

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