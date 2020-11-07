شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يحدث عن نهج مممارسات الحوثي الوحشية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث الإعلامي والمحلل السياسي خالد المفلحي عن نهج مليشيا الحوثي في حرق المنازل ولماذا التصعيد من قبل الحوثي.



وقال المفلحي في تصريحات خاصة لليمن العربي، ميلشيا الحوثي لم تحرق المنازل فقط وإنما استخدمت كل وسائل القمع المعروفة وغير المعروفة في سبيل إحكام سيطرتها ونفوذها على كل المناطق الشمالية وتثبيت انقلابها على سلطة صنعاء واستبدال النظام الجمهوري بنظام عقائدي كهنوتي مقيت يعيد الشمال إلى ما قبل ثورة سبتمبر ١٩٦٢، وفي سبيل ذلك قامت بالاغتيالات السرية والعلنية والاعتقالات التعسفية للذكور والنساء ودون مسوغات قانونية مع انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان من تعذيب واغتصاب، كذلك فجرت منازل المعارضين وحجزت الصحفيين ، ومنعت حرية التعبير وحرمت الأطفال من حقهم في التعليم واستخدمتهم بكل همجية في ساحات القتال وفرضت سياسات العقاب الجماعي للمناطق المتمردة أو التي لم تعلن خضوعها بشكل كامل لإرادة الحوثيين مثل مناطق تعز والبيضاء ومأرب.

كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي يحدث عن نهج مممارسات الحوثي الوحشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.