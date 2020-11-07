شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المفلحي يتحدث حول تبني إيران لجماعة الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الإعلامي والمحلل السياسي اليمني خالد المفلحي منذ اندلاع الأزمة اليمنية ظهرت بوضوح الأطماع الفارسية لإيران في جنوب شبه الجزيرة العربية وذلك من خلال تبنيها لجماعة الحوثي ذات التوجه الزيدي المتطرف والذي يتقارب مع المنهج الشيعي الأثنى عشري المرتكز على مبدأ ولاية الفقيه.



ووأضاف في تصريحات خاصة لليمن العربي على ذلك قامت إيران بدعم الحوثيين لوجستياً وعسكريًا وماديًا وساعدتها في تحقيق الانقلاب على نظام صنعاء والسيطرة الكاملة على أغلب المناطق الشمالية. وقد كان الهدف من ذلك هو خلق ذراع إيرانية في جنوب الجزيرة العربية تحاصر بها دول الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص وذلك بعد أن اكتملت السيطرة على العراق وسوريا ولبنان في الشمال هذا بخلاف الأطماع الإيرانية في السيطرة على حركة الملاحة الدولية من خلال مضيق باب المندب الذي يعتبر شريان رئيسي يربط الشرق بالغرب، ومن ناحيتها لم تخفِ تركيا رغبتها بالسيطرة على هذه المنطقة الحيوية من العالم أولاً من خلال استضافتها لرموز الإصلاح الإخوانية التي فرت الى انقرة وإسطنبول محملة بثروات الشعب الجنوبي والذي دأبت على سرقة موارده بطريقة ممنهجة لأكثر من ثلاثة عقود.

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