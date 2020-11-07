شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي: المجتمع الدولي يتعامل مع الأزمة اليمنية وفقًا لمصالحه الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الإعلامي والمحلل السياسي اليمني خالد المفلحي إن المجتمع الدولي يتعامل مع الأزمة اليمنية وفقًا لمصالحه الخاصة ،بعض الدول لديها ارتباطات ومصالح مباشرة مع قوى النفوذ الشمالية التي تحكمت بموارد وثروات البلاد لمدة ثلاثة عقود ,أضاف في تصريحات خاصة لليمن العربي وبالتالي فإن هذه الدول لا تود أن تفقد مصالحها المباشرة مع هذه القوى سواء فيما يخص قطاعي النفط والغاز أو فيما يخص بقية الموارد الاخرى مثل الذهب والجرانيت والثروة السمكية أو حتى بالنسبة لحركة الملاحة البحرية حيث يعتبر ميناء عدن من أهم الموانئ في العالم لذلك كله فإن الدول الكبرى لا تتفاعل مع القضية الجنوبية بمنظور الاستحقاق والعدالة وإنما وفق رؤيتها وأمنها الاستراتيجي ومصالحها الاقتصادية المباشرة.



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