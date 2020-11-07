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كتب امير فتحي في السبت 7 نوفمبر 2020 01:53 مساءً - في الكويت.. فتاة “شلحت” الشباب نقودهم بـ”لقاءات ساخنة” وهكذا كانت نهايتها مروعة..شاهد

تمكنت قوات الأمن الكويتية من إلقاء القبض على فتاة كانت تدير حساباً وهمياً تقوم من خلاله باستدراج الشباب، إلى “لقاء ساخن”، وبعد ذلك يبرد ويتبخر بعد حصوله على المال منهم.

ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية نقلا عن مصدر أمني، قوله إن الفتاة شريكة مع شخص آخر، كانت تقوم بإرسال مقاطع فيديو مخلة بالآداب ومغرية للشباب. ومن ثم يتم اعطائهم روابط لتحويل الأموال. فيقوم الأشخاص الراغبين بممارسة الرذيلة معها بتحويل الأموال إلى حسابها الخاص ثم يتم عمل “بلوك” لرقمه، ومن ثم يبحث عن فريسة أخرى.

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حيث نجح قوات الأمن الكويتية قسم مكافحة “الجرائم الإلكترونية” من الوصول إليهما ضبطهما، واعترفا بالحادثة. وتمكنت الفتاة من جمع مبلغ مالي من وراء افعالها والذي يقدر بـ 30 ألف دينار أي ما يعادل (980 ألف دولار). وتمت احالة الفتاة برفقة الشاب المتعاون معها الى النيابة التي أمرت بحبسهما.