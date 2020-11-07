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كتب امير فتحي في السبت 7 نوفمبر 2020 01:53 مساءً - لا بد للحق أن ينجلي.. فضيحة من العيار الثقيل لزوج نانسي عجرم في قضية الشاب السوري

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً صوتياً مسرباً للمحامي اللبناني عماد وديع رحّال، والذي يُعد الوكيل القانوني عن عائلة الضـ.ـحية السوري “محمد الموسى الذي قُـ.ـتل داخل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.”

وقال رحال بالتسجيل المُـ.ـسرب، أن رحلة البحث عن الحقيقة انطلقت منذ تاريخ 05/01/2020، مضيفاً: “بدأنا البحث عن الحقيقة يوم سمعنا بمقـ.ـتل محمد الموسى داخل منزل نانسي عجرم و فادي الهاشم”.

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وتابع رحال: “هل كان الموسى بهذه الجُرأة ليتسلّق سور الفيلا ويخـ.ـترق الحـ.ـراس ويدخل المنزل المُجهز بجهاز إنذار نادر وينتظر 4 ساعات على الشُّرفة حتى مغادرة الضيوف ليدخل بعدها ويُقدِم على السرقة؟”.

وأضاف رحال: “ما حصل شكّل اكثر من علامة إستفهام، حتى بدأنا في البحث عن الحقيقة التي لم يجرؤ احد على النُطق بها!”.

وتساءل رحال مُلمحاً إلى أن قتـ.ـل الموسى كان مخططاً له: “هل فعلاً حـ.ـادثة قـ.ـتل محمد الموسى تخفي جـ.ـريمة ثانية أكبر من الجـ.ـريمة نفسها؟ هل فعلاً اتُخذ قرار تصـ.ـفية محمد الموسى لحيـ.ـازته على معلومات تُديـ.ـن فادي الهاشم؟”.

وتابع طرح تساؤلاته: “هل فعلاً قُـ.ـتل محمد الموسى خارج منزل نانسي عجرم وتم انتاج مشهد زعـ.ـموا من خلاله دخول الموسى إلى المنزل بغاية السـ.ـرقة وإظهار الموضوع وكأنه دفـ.ـاع عن النـ.ـفس؟”.

وأكد رحال في نهاية التسجيل أن د.م محمد الموسى ليس رخيـ.ـصاً، مضيفاً: “لدينا كافة المعطـ.ـيات والادلة والإثبات التي تديـ.ـن فادي الهاشم وغيره الذين نفذوا جـ.ـريمة إعـ.ـدام محمد الموسى ولكن حفـ.ـاظاً على سـ.ـرية التحـ.ـقيقات نتحفظ عن ذكـ.ـرها في الوقت الحـ.ـاضر وسنـ.ـرفعها للأجـ.ـهزة القـ.ـضائية المختـ.ـصة بُغية اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الموضوع.”

وبعد التشكيك في صحة التسجيل المنسوب إليه، أكد مكتب المحامي عماد رحال في حديث مع موقع “رادار سكوب”، أن التسـ.ـجيل الصوتي المُسرّب هو صحيح وأن المحامي رحال هو الوكيل الأساسي في القضية وهو بصـ.ـدد تحضير ملف كامل بالتعـ.ـاون مع مستشارين وخبراء دوليين في الأمـ.ـن الجنائي، رافضاً الإدلاء بأية معلومات إضافية في الوقت الحالي حفاظاً على سـ.ـريّة التحـ.ـقيق.

يشار إلى أنه سادت حالة من الجـ.ـدل على مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة وجيزة، بعد أن تم التـ.ـرويج لفيلم وثائقي تحت عنوان “الرواية الكاملة” يحكي تفاصـ.ـيل الحادثة التي سيـ.ـطرت على المشهد الإعلامي في بداية 2020 وهي حادثة مقـ.ـتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا نانسي عجرم على يد زوجـ.ـها فادي الهاشم.