كهرباء ساحل حضرموت تعلن عن نفاذ وقود المازوت بمحطات توليد الطاقة

أعلنت الإدارة العامة لكهرباء ساحل حضرموت، اليوم السبت، عن نفاذ وقود المازوت بمحطات التوليد .



وقالت إدارة الكهرباء بساحل محافظة حضرموت، في بيان لها، حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، "إن أسباب زيادة ساعات الانقطاعات، بشكل ملحوظ، يعود نتيجة لنفاذ وقود المازوت في محطات التوليد بمحطة الريان المركزية وكذلك محطة الحرشيات".



وأضافت،"نتيجة لعدم توفر الوقود الكافي، فقد تم توقيف محطة الحرشيات عن الخدمة وإيقاف ما يقارب 36 ميقاوات عن الخدمة مما تسبب في مضاعفة العجز بالقدرة التوليدية نظراً لتأخر التزويد بوقود المازوت".



وأوضحت أن "الأيام السابقة، تم تزويد محطات التوليد بوقود المازوت عبر وصول قاطرتين فقط من مصافي مأرب إلى محطة توليد كهرباء ساحل حضرموت، وتصل في مجمل الأوقات متأخرة بسبب بعد المسافة".



وأشارت إلى أنه تجنباً لخروج كامل المنظومة عن الخدمة ودخول مناطق ومديريات ساحل حضرموت في ظلام دامس، فإن قيادة المؤسسة تتواصل بشكل مستمر، لكافة الجهات ذات العلاقة بما فيهم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.



وتعد مشكلة الكهرباء من أكبر المشاكل التي يعاني منها أبناء مديريات ساحل حضرموت، حيث تشهد تلك المديريات احتجاجات مستمرة، تطالب بتحسين الخدمة ورفع المعاناة عن الأهالي في المناطق الساحلية شديدة الحرارة.



