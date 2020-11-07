قوات الجيش تصد هجوماً للحوثيين غربي تعز

قال مصدر عسكري في محور تعز، اليوم السبت، أن قوات الجيش تصدت لهجوم حوثي غربي تعز، جنوبي غرب اليمن.



وأضاف المصدر أن مليشيات الحوثي الانقلابية، شنت هجوماً عنيفاً على عزلة العبدلة بجبهة مقبنة، لكن قوات الجيش أفشلت ذلك الهجوم.



وأوضح أن الهجوم الذي استخدمت فيه مختلف الأسلحة، تم التصدي له وتكبيد المليشيات خسائر في الأرواح والعتاد.



في السياق أقدمت مليشيا الحوثي على تفجير منزل المواطن "علي عبدالقوي" في قرية العارضة بذات المديرية.



ويأتي الهجوم الحوثي بعد هزائم كبيرة مُنيت بها المليشيا في جبهة الأربعين، شمال تعز، خلال الأيام الماضية.



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