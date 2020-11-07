شكرا لبحثكم عن خبر وساطة مدنية تنجح في الحصول على وعد بفتح طريق الضالع اب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر خاصة ان وفداً من التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية وصل الضالع اليوم لبحث سبل فتح طريق قعطبة الفاخر إب .

وقالت المصادر ل(يمن فويس)ان وفد التحالف المدني يبذل جهوداً حثيث لفتح الطريق وكان في استقباله محافظ الضالع اللواء علي مقبل صالح وقيدات السلطة المحلية واتجهوا الى مشارف الفاخر.

وبحسب المصادر فانه وبتعاون كل الأطراف تم اليوم الاتفاق مع السلطة المحلية والقيادات بالضالع على فتح طريق قعطبة الفاخر - إب أمام الحركة التجارية بين عدن وصنعاء وكل الوطن ،حيث من المقرر أن تبدأ الحركة للقاطرات يوم غداً الأحد ٨نوفمبر ٢٠٢٠م. اذا تم الموافقة من جماعة الحوثي في صنعاء .

وستليها دمت -الضالع وكل الطرق بمشيئة الله تعالى وتعاون الناس.

نص منشور للدكتور حمود العودي رئيس التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية في صفحتة الفيس بوك ..

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ..

بجهود حثيثة وطيبة ، سعى لأجلها التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية ،وبتعاون كل الأطراف تم اليوم فتح طريق قعطبة الفاخر - إب أمام الحركة التجارية بين عدن وصنعاء وكل الوطن ،حيث من المقرر أن تبدأ الحركة في هذا الطريق ،من صباح غد الأحد ٨نوفمبر ٢٠٢٠م،ستليها دمت -الضالع.

وكل الطرق بمشيئة الله تعالى وتعاون الناس