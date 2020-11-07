انتقالي حجر الصيعر يسلم مستلزمات طبية لمكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020
الخليج 365 - سيئون
سلمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية حجر الصيعر بمحافظة حضرموت مستلزمات ومعدات طبية لمكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية .
وتضمنت المستلزمات، اسطوانات الأوكسجين وأجهزة لعلاج مرضى الربو، وذلك نظراً لما تعانيه مديرية حجر الصيعر من الافتقار لأبسط الخدمات الحياتية وعلى وجه الخصوص في جانب الخدمات الطبية وانعدام الامكانيات.
وقد قام بعملية التسليم عمر صالح بن حبيش رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي وممثل مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية الدكتور سالمين يسلم الصيعري مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية وبحضور عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية.
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