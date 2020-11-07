اتفاق يمني على قتل العسكريين واسرهم بالجوووع

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يزيد بن سلمان - شبوة -

تدخل عملية توقف صرف مرتبات العسكريين في المحافظات المحررة شهرها السادس في ظل انعدام أي مؤشر على عملية صرف قريبة الامد.

وربط مسئولون في تصريحات ادلوا بها لصحيفة "عدن الغد" عملية صرف المرتبات بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة .

وكان مقررا اعلان الحكومة قبل اسبوع قبل ان يتم تأجيل عملية الإعلان إلى الفترة القادمة .

واعلنت لجنة عسكريين تنفذ اعتصاما أمام مقر التحالف ان عملية صرف المرتبات ستتم الخميس قبل الماضي قبل ان يكتشف الجميع ان الصرف لم يتم .

ورغم الوعود التي تطلق من كل جانب بخصوص عملية صرف المرتبات إلا أنها لم تصرف حتى اليوم.

ويقول العسكريون أنهم يواجهون ظروف معيشية صعبة للغاية تستوجب التسريع بعملية الصرف.

عدن الغد