كاتب صحفي : لا الشمال سيكون دولة في ظل سطوة الحوثيين ولا الجنوب سيكون دولة في ظل سيطرة الانتقاليين

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال الكاتب الصحفي اليمني محمد علي محسن : ان الشمال لن يكون دولة في ظل سطوة الحوثيين ولا الجنوب سيكون دولة في ظل سيطرة الانتقاليين . واضاف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" : كما ولا اليمن الاتحادي ستقام دولته في ظل سلطة شرعية ضعيفة وعاجزة ومنفيه واختم بالقول : اتعبنا الماضي واثقل كاهلنا الحاضر والأخطر من الاثنين ان كافة الاطراف تفخخ المستقبل وبشكل عبثي ناسف لكل الممكنات .

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