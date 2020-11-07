بن الشيخ أبوبكر يطلع على تحضيرات انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد السمكي الجنوبي بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

اطلع الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، ونائبه سالم أحمد بن دغار ، على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد التعاوني السمكي الجنوبي، بمدينة المكلا.



جرى ذلك خلال لقائهم، بمقر القيادة بالمكلا، عمر سالم قمبيت رئيس الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة، رئيس اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد التعاوني السمكي الجنوبي .

ونوّه قمبيت أن اللجنة التحضيرية ستعقد أول اجتماعاتها يوم الإثنين القادم في العاصمة عدن، مشيرا إلى أن التحضيرات لعقد المؤتمر التأسيسي جارية على قدم وساق.

وأكد رئيس القيادة المحلية ونائبه أهمية تشكيل كيان جنوبي، يعنى بقضايا الصيادين وهمومهم، ويقف أمام التحديات الكبيرة التي تواجهها ثرواتنا السمكية، جراء الاصطياد العشوائي الجائر .

وعبًرت قيادة انتقالي حضرموت عن دعمها ومساندتها للجنة التحضيرية، متمنية لها التوفيق والسداد في مهمتها الوطنية، في تأسيس كيان جنوبي، يهتم بالمحافظة على ثروتنا السمكية وبالصيادين ويحفظ حقوقهم، ويرتقي بمستوى معيشتهم، مؤكدة على أهمية المشاركة الفاعلة لصيادي حضرموت وجمعياتهم السمكية في هذا الحدث النقابي المهم .

كما ناقش اللقاء، الذي حضره رياض الشاؤوش وسعيد بن ركير ، عضوا الاتحاد التعاوني السمكي بحضرموت، عضوا اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي، مشكلات وهموم الصيادين بالمحافظة، ومدى إمكانية مساهمة قيادة انتقالي حضرموت في تبني قضاياهم، ودعم هذه الشريحة المهمة التي تشكل نسبة كبيرة من عدد سكان ساحل حضرموت.