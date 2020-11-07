المليشيات الحوثية تغلق 110 منشآت طبية لابتزاز مالكيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

عاودت مليشيا الحوثي استهداف ما تبقى من القطاع الصحي بمناطق سيطرتها، من خلال حزمة قرارات وصفت بالابتزازية والتعسفية بهدف جني أموال من ملاك المنشآت الطبية.



وقضت القرارات الحوثية بإغلاق نحو 110 منشآت طبية خاصة، منها 86 منشآة بشكل كلي، و24 بشكل جزئي وسحب ترخيص العشرات من المراكز الصحية لابتزاز مالكيها ماليا.

ولفتت مصادر طبية في صنعاء إلى أن القرارات الحوثية الأخيرة تندرج جميعها في سياق سياسة التطفيش الممنهج وحملات الابتزاز والنهب والتدمير المنظم بحق القطاع الصحي. ووفق المصادر فإن قيادة الجماعة رفضت إعادة فتح 110 منشآت طبية كانت وجهت بإغلاقها، مشترطة إعادة الفتح مقابل دفع مبالغ مالية تحت اسم "غرامات تأديبية"

وسبق للمليشيات أن شنت حملات استهداف واسعة أسفرت عن إغلاق ما لا يقل عن 8 مستشفيات ومراكز صحية، و170 صيدلية، و25 شركة دوائية و8 مخازن للأدوية في العاصمة صنعاء بحجة عدم التزامها بضوابط الجماعة.

وكانت المليشيات أقرت أيضا، في وقت سابق من العام الجاري، إغلاق أكثر من 12 مستشفى ومركزا صحيا بنفس الذريعة المتمثلة بمخالفتها للتعليمات والضوابط الحوثية قبل أن تعيد فتحها بعد دفع مبالغ مالية تتجاوز 5 ملايين ريال على كل وحدة صحية تم إغلاقها (الدولار نحو 600 ريال).