مقتل 4 من عناصر المليشيا بانقلاب مركبة عسكرية في محافظة عمران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ عمران

لقي أربعة من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، بانقلاب مركبة عسكرية في محافظة عمران (شمالي اليمن).



ووفق شهود عيان، انقلبت مركبة نقل عسكرية كانت منطلقة بسرعة جنونية في الخط العام "الاسفلتي" بمديرية حرف سفيان، كانت تقل عدداً من مسلحي المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً.

وذكروا، أن انقلاب المركبة العسكرية أسفر عن مصرع أربعة من عناصر الحوثي، وتضررها بدرجة كبيرة جراء السرعة الزائدة التي كادت أن تصطدم بعدد من المدنيين أثناء مرورهم في الخط عند وقوع الحادث.

وراح ضحية السرعة الجنونية والتهور الزائد لسائقي مركبات "أطقم" مليشيا الحوثي عشرات الضحايا من المدنيين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتهم.