شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي بارز بقصف للقوات المشتركة في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ الضالع

لقي قيادي ميداني بارز لدى مليشيا الحوثي الإرهابية وعدد من مرافقيه مصرعهم، مساء السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م، شمال غربي الضالع (جنوبي اليمن).



وأكد مصدر عسكري في اللواء 30 مدرع أكد أن وحدة المدفعية التابعة للقوات المشتركة استهدفت بقصف مركز مجموعة حوثية في منطقة بيت الشرجي، على المحور الشمالي لقطاع الفاخر، غربي مديرية قعطبة.

ووفق المصدر، رصدت وحدة الاستطلاع معلومات دقيقة عن تحركات المجموعة الحوثية، واستهدفتها بضربة مركزة أسفرت عن مصرع قيادي ميداني بارز وخمسة من مرافقيه.