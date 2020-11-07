"المشتركة والجنوبية" تصدان هجوماً حوثياً في قطاع صُبيرة -الجُبّ بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ الضالع

أفادت مصادر عسكرية، السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بأن وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، المرابطة في قطاع صبيرة-الجب تمكنت عند منتصف ليل الخميس، من كسر هجوم واسع للمليشيات الحوثية كانت قد حاولت شنه باتجاه معسكر الجب من ثلاث مسارات معزز بتغطية نارية مكثفة من مختلف الأسلحة.



وأكدت المصادر، أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تمكنت من كسر هجوم شنه الحوثيون عند منتصف ليلة أمس من ثلاثة مسارات شمالية وشرقية وغربية، وقد كبدتهم فيه خسائر كبيرة وأجبرتهم على الانكسار نحو مواقعهم السابقة شمال بلدة صبيرة، وتم التصدي لهم في الثلاثة المسارت الهجومية“.

ولفتت المصادر إلى أن المليشات في هجومها ليلة أمس باتجاه شمال معسكر الجب كانت قد حاولت شن هجوم باتجاه القلب وانكسرت ومن ثم حاولت عمل التفاف من اتجاه الميسرة نحو قطاع بتار وكذا الميمنة نحو وادي صبيرة وحبيل الدِهنة، وقد تم التصدي لها بمواجهات مباشرة في وسط وادي صبيرة ومختلف المحاور وأُجبِرت على الانكسار تحت وطأة النيران.

وتمكنت مدفعية القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من استهداف مؤخرة المليشيا شمال بلدة صبيرة بعدد من قذائف الهاون حققت أهدافا مباشرة، وهذه الكماشة النيرانية التي حاصرت المليشيات من كل هذه المسارات وأجبرت عناصرها على التراجع نحو مواقعها السابقة وسط خسائر كبيرة تكبدها.

وكانت المليشيات الحوثية قد شنت هجوما ليلة أمس بإسناد تغطية نارية مكثفة، وقد أسهبت في استخدام قذائف الهاون وقذائف B10 وRPG في محاولة منها لتحقيق أي تقدم، لكنها عادت أدراجها خائبة بمزيد من الخسائر في صفوفها وعتادها.