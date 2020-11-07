شكرا لبحثكم عن خبر محمد صائب: التحكيم القبلي في عدن يدل على ضعف الدولة والأمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال ناشط عدني ان التحكيم القبلي بات هو الطريقة الاكثر شيوعا لحل المشاكل الناشبة بين الناس. واكد محمد صائب ان ذلك انما يدل على ضعف الدولة والامن. واضاف بالقول: "في عدن اصبحت المشاكل تحل بالتحكيم بدل القضاء وان دل على شيء دل على ضعف الدولة والامن والامان ومماطلة اهل الحق. وشهدت عدن فعليا مؤخرا وقائع تحكيم في عدد من القضايا الجنائية. وكانت عدن خلال العقود الماضية مضربا للنظام والقانون.

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