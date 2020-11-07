شكرا لبحثكم عن خبر تقرير امريكي: هذا ما يخشاه سلطان عُمان الجديد من حرب اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف تقرير امريكي عن مخاوف يبديها سلطان سلطنة عمان الجديد هيثم بن طارق من الحرب في اليمن .

وتناول التقرير الأمريكي الوضع المتأزم في اليمن مع ديمومة الحرب والقتال العنيف فيها منذ ستة أعوام دون تباشير بنهايتها.

وقال معهد جيمس تاون الأمريكي إن استمرار الحرب في اليمن تشكل أرقاً وهاجساً بالنسبة لسلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق، نظراً لأنه يشكل تحدياً جدياً لسياستها في المنطقة.

وأوضح التقرير إن عمان انتهجت منذ سنوات طويلة سياسة الحياد في جميع صراعات المنطقة، لكن حرب اليمن قد تجر سلطنة عمان إليها حتى وإن حاولت هي عدم الانخراط فيها، لكن الواقع والتحديات والتحالفات في المنطقة، وعلاقات عمان مع إيران قد يكون لها دورها في انخراط مسقط في الحرب.