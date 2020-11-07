شكرا لبحثكم عن خبر ناطق الانتقالي: سنواجه عراقيل وتحديات لكن حتماً سنتغلب عليها بإرادة شعب الجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اكد الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم ان جهود كبيرة تقوم بها قيادة المجلس الانتقالي وفق برنامج مدروس للوصول الى خارطة سلام واضحة.

وقاله هيثم في تغريدة على "تويتر":جهود كبيرة وحقيقية لقيادة سفينة الجنوب والتي تحاول قيادة الانتقالي أن تشق العباب بها وسط الأمواج العاتية والتغيرات السياسية الخارجية والصعوبات الداخلية وصولا بها الى بر الامان وفق برنامج مدروس نحو خارطة واضحة للسلام.

واضاف: سنواجه عراقيل وتحديات،لكن حتمآ سنتغلب عليها بإرادة شعب الجنوب.