شكرا لبحثكم عن خبر طبيبة عدنية: يتلاكعون ويسخرون من كمامتي في الشارع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتقدت طبيبة عدنية حالة اللامبالاة تجاه الإجراءات الوقائية بخصوص تفشي فيروس كورونا. وقالت د/زهى السعدي انها حينما ترتدي الكمامة وتنزل للشارع تجد تعليقات مستهجنة حيال هذا الامر. واوضحت انه يتوجب على المواطنين تعزيز الحماية الصحية. واضافت بالقول: "كنت بمشوار قصير في السوق , مشوار ماتعدى ال 15 دقيقة لقيت خلاله اكثر من 10 مضايقات ولكاعات بسبب الكمامة اللي رجعت التزم فيها ذي الايام , واغلبها كانت عبارات استهجان مستفزة ! اذا ماكنت من الوسط الطبي وفاهمة الوضع كنت بتوب البس الكمامة بجد على الاستفزاز اللي لقيته ! لذا اذا انت مش مستوعب مش مصدق مش حابب تلبس كمامة وتكون حذر ; فمااحد بيغصبك , لكن بنفس الوقت لاتضايق غيرك وتمنعه من الحذر وتتحمل اثم مرضه وتعبه بعدين . الوعي الصحي محتاج تشجيع ..

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