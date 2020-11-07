120 خرقاً لمليشيا الحوثي في الحديدة خلال 8 ساعات مضت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

رصدت القوات المشتركة، السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020م، 120 خرقًا حوثياً للهدنة الأممية في الحديدة خلال الــ 8 ساعات الماضية، في سياق خروقاتها المتكررة.



وذكر مصدر عملياتي في القوات المشتركة، أن مليشيات الحوثي ارتكبت 120 خرقًا للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة.

وقال، إن الخروقات شملت أعمالا عدائية ضد المدنيين، تمثلت في قصف صاروخي ومدفعي واستهداف بالأسلحة المتوسطة على الأحياء والقرى السكنية.

وأوضح، أن الخروقات تركزت في مديريات الحوك وحيس والدريهمي والتحيتا؛ ومنطقة الجبلية التابعة لها، ومدينة الحديدة.

ومن بين الخروقات استهداف الأحياء السكنية في حي المنظر بالقذائف الصاروخية، مما أسفر عن تدمير ثلاثة منازل بشكل كامل.