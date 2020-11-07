"الأرصاد" يجدد تحذيراته من الأجواء الباردة وينبه المزارعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية، تحذيراته من استمرار الأجواء الباردة على المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية.



وأكد المركز، في نشرة السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م، أن الأجواء الباردة مستمرة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء واسعة من سلسلة المرتفعات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع، والمناطق المرتفعة من محافظات إب، لحج، أبين وتعز.

وتوقع المركز تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية لعدد من محافظات شمالي البلاد بينها "حجة، المحويت، ريمة، إب، وتعز".

ودعا المركز كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، وخاصة في المحافظات الجبلية، إلى أخذ الحيطة والحذر من الأجواء الباردة.

كما حذر المزارعين من تأثيرات الأجواء الباردة، داعيا إياهم للحفاظ على محاصيلهم الزراعية، منبها سائقى المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات "حجة، المحويت، ريمة، إب، وتعز"، من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.