المليشيا تشيع قياديا رفيعا قتل خلال مواجهات مع الجيش بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

شيعت مليشيا الحوثي الانقلابية، قيادياً رفيعاً في صفوفها مع 2 من مرافقيه، قتلوا في المعارك الدائرة منذ أيام في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وذكرت وكالة "سبأ" النسخة الخاضعة للحوثيين، أنه جرى تشييع المقدم "وليد عبده حسن أبو لحوم" المُعيّن من الحوثيين، قائداً لفرع حراسة المنشآت وحماية الشخصيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمحافظة تعز، و2 من مرافقيه، الخميس، في العاصمة صنعاء.

وجرى دفن أبو لحوم ومرافقيه، اليوم الجمعة، في مدينة إب، الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

وكانت شيعت ميليشيات الحوثي، خلال اليومين الماضيين، خمسة من عناصرها في عزلة الأمجود بمديرية شرعب السلام كانوا قد لقوا حتفهم في المعارك التي اندلعت بشارع الأربعين شمال مدينة تعز، كما جرى تشييع 4 آخرين في مقبرة الحوبان بالمحافظة.