شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في جبهة نهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مصدر عسكري مصرع القيادي الحوثي المدعو "ناصر الغولي" والمكنَّى بـ"أبو زكي"، مع عدد من مرافقيه، وجرح آخرين شرقي العاصمة صنعاء.



وأضاف المصدر أن القيادي الحوثي الصريع "ناصر الغولي" قُتل ومرافقيه خلال مواجهات مع القوات الحكومية ورجال المقاومة في جبهة نجد العتق بمديرية #نهم.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في جبهة نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.