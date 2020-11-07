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عدن - ياسمين التهامي - بثلاث حركات مقصودة.. ياسمين صبري تبرز أردافها بهذا الشكل.. شاهد (صور فاضحة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث صور للفنانة ياسمين صبري وصفوها بأنها أجرأ صورها على الإطلاق.

وظهرت صبري في الصورة الأولى مرتدية فيزون ضيق مثير في لقطة سيلفي من الجيم كشف مفاتن جسدها بشكل واضح.

وارتدت ياسمين صبري في الصورة الثانية تنورة سوداء قصيرة وبلوزة بيضاء وتم التقاطها كصورة جانبية أبرزت مفاتنها فيما علق متابعون "نيالك يا أبو هشيمة".

وفي الصورة الثالثة ظهرت ياسمين صبري وهي تمارس الرياضة بملابس ضيقة على سواحل جزر المالديف.

وكانت ياسمين صبري نشرت قبل ساعات صورة لها من داخل سيارتها الرولز رويس المكشوفة، واكتفت بالتعليق عليها من خلال ايموشنين بقلب اسود.

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. بثلاث حركات مقصودة.. ياسمين صبري تبرز أردافها بهذا الشكل.. شاهد (صور فاضحة)

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جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل فرصة ثانية الذي عرض في رمضان الماضي وشاركه بطولته الفنان أحمد مجدي.