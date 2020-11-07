شكرا لبحثكم عن خبر جامعة عدن تنشر نتائج امتحانات القبول للسنة التحضيرية في الكليات الطبية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت جامعة عدن نتيجة الطلاب المتقدمين للكليات الطبية للسنة التحضيرية الحالية 2020/2021.

وقالت ان الكشوفات تشمل نتيجة جميع الطلبة المتقدمين للإمتحان، حيث ان كل ملف يضم عدة صفحات ، الصفحة الاولى تعرض نتيجة جميع الطلاب المتقدمين للامتحان بحسب الابجدية ، وبقية الصفحات تعرض نفس النتيجة ولكن تم تقسيمهم بحسب المحافظة وهنا يتم ترتيبهم بحسب المعدل .

بينما اخر صفحة وهي تحمل اسم ( اشكاليات ) تعرض من لديهم اشكاليات او نقص في البيانات ويتحتم عليهم القيام بما هو مذكور للتنقل بين الصفحات يظهر هذا الشريط اسفل الملف عند فتحه بالكمبيوتر.

واضافت ان على الطلاب المتظلمين من نتيجة امتحانات القبول للسنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الجامعي 2020-2021م تسجيل اسمائهم لدى لجنة امتحانات القبول المتواجدة في كلية الطب والعلوم الصحية (قاعة ابن سيناء) ابتداءا من يوم الاربعاء الموافق 04-11-2020م حتى يوم الاحد الموافق 08-11-2020م . ،