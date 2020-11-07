شكرا لبحثكم عن خبر نقطة تتبع الانتقالي تقول إنها ضبطت أركان حرب لواء في الحرس الرئاسي كان في طريقه إلى العاصمة عدن متخفيا .. صورة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت نقطة دوفس من ضبط أحد قادة الوية الحماية الرئاسية محاولته دخوله إلى العاصمة عدن بشكل متخفي.

واكد مصدر مسؤول في نقطة دوفس "أن افراد النقطة تمكنوا من ضبط مصطفى مهدي أركان أحد الألوية الموالية للإخوان في جبهة شقرة بقيادة لؤي الزامكي الذي يقاتل ضد القوات المسلحة الجنوبية، محاولا الدخول للعاصمة عدن ببطائق وأسماء مزورة على متن سيارة سنتافي وبرفقة أثنين آخرين .

وتابع المصدر بالقول : تمكنا من ضبط المذكور ومن كان معه بفضل الله، وبفعل الحس الأمني الذي يتمتع به أفرادنا،وجهودهم المبذولة في عملية التفتيش بدقة عالية، وهي ثمار تشجيع وتقدير القيادة واشادتهم بعملياتنا السابقة. المصدر: عدن تايم

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