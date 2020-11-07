شكرا لبحثكم عن خبر محلل سياسي: إدارة ترامب لم تكن حازمة مع مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قيم الكاتب والمحلل السياسي, محمود الطاهر, موقف واشنطن تجاه الأزمة اليمنية, وقال .."السنوات الأربع الماضية للرئيس الأمريكي ترامب كانت تارة حازمة في ملف الجماعات الإرهابية وتارة معتدلة مع مليشيات الحوثي". وأضاف في حديثه لبرنامج "قضايانا" على قناة "الغد المشرق".. "أمريكا دخلت بقوة في ضرب تنظيم جماعات إرهابية مثل قاسم الريمي, وناصر الوحيشي, وجمال البدوي, وأولاد قيادات في تنظيم القاعدة, لكن ترامب لم يكن في القدر الكافي وحازما مع المليشيات الحوثية كونه يعلم إنها ذراع من الأذرع الإيرانية لكنه كان يمارس سياسة "العصا والجزرة" لان المليشيات الحوثية اختطفت رجال أعمال ودبلوماسيين أمريكيين حتى الإدارة الأمريكية عندما حددت المليشيات الحوثية على قائمة الإرهاب انتزعت منهم ثلاثة مواطنين أمريكيين".

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