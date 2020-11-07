فيديو .. الحوثي يغار ويبادر الى سجن العريس الاشهر في صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت صنعاء امس الجمعة حدثاً نادرا حول عرسً تحول إلى حشد كبير في ساحة السبعين . هو عرس مصطفى المومري الشخصية الكوميدية على قناة اليوتيوب حيث نقل العرس من القاعة إلى ساحة السبعين بسبب الازدحام والحشود التي توافدت على القاعة مما أدى للانتقال والخروج من القاعة للسبعين ومشاركة العريس الحشود فرحة زفافة . وبسبب تزايد الحشود أقدمت الأجهزة الأمنية للمليشيات الحوثية على اعتقال مصطفى المومري تحت تهمة ممنوع التجمعات . وبذلك يعتبر عرس مصطفى المومري أكبر عرس تشهده اليمن . ولقد سادت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة حول ذلك وما حدث منهم من اعتبر ذلك استهتار بما حصل لمصطفى كل هذه الضجة بالرغم ما يقدمه من مواضيع بسيطة وكلمات سخرية ونابية بحس فكاهي وكيف اكتسب الحجم الهائلة من المتابعين والحاضرين بالعرس ومن خرج وبارك له خارج اليمن بينما هناك شخصيات أخرى لديها من المتابعين أكثر من مصطفى ويقدمون برامج مفيدة علمية لكنهم لم يحصلوا على هكذا ضجة فهل هو انحطاط ؟ مشغل الفيديو 00:02 00:60 مشغل الفيديو 00:00 01:58

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