شكرا لبحثكم عن خبر مطالبات بسرعة اعدام ذابح عمته وبناتها في انماء بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالبت أسرة فضل جابر (ضحايا جريمة إنماء) في العاصمة عدن، السلطات القضائية والأمنية بالإسراع في تنفيذ الحكم القضائي الذي قضى بإعدام المتهم "قاسم أحمد علي قاسم البن"، المدان بجريمة قتل ابنتهم وطفلتيها الأولى (10 سنوات) والثانية (سنة واحدة)، ذبحا بالسكين.

وشددت أسرة فضل جابر في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، على ضرورة إسراع الجهات المختصة بعرض حكم الإعدام الصادر بحق المتهم "قاسم البن"، على المحكمة العليا للمصادقة عليه، ومن ثم تنفيذ حكم الإعدام بحقه، لتأخذ العدالة مجراها وينال المجرم العقاب العادل والرادع بشأن جريمته الآثمة والدنيئة.

وأصدرت محكمة البريقة الابتدائية في عدن خلال جلستها المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي عمار علوي مسعود، في الأول من شهر سبتمبر الماضي، حكما قضى بإدانة المتهم "قاسم أحمد علي قاسم البن"، بالتهم المنسوبة إليه ومعاقبته بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا وتعزيرا والجلد ثمانين جلدة حدا لارتكابه جريمة شرب الخمر، ووافق المتهم على الحكم.

وأقدم المتهم "البن"، في الـ 9 من شهر أغسطس الماضي، على ارتكاب جريمته الدموية البشعة بقتل زوجة عمه (ابنة فضل جابر) وطفلتيها ذبحا بالسكين، إضافة إلى إقدام المتهم باستخدام السكين بطعن عمه شقيق والده (زوج الضحية ابنة فضل جابر)، ونجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع بعد يومين من الجريمة بالقبض على المتهم - في الـ 11 من شهر أغسطس - وقامت بتسليمه لأمن العاصمة عدن.