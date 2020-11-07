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عدن - ياسمين التهامي - شبيهة هيفاء وهبي ترفع فستانها وتكشف ماتحته.. فيديو صادم

شاركت شبيهة الفنانة هيفاء وهبي، الفنانة الشابة شيرين أبو العز، متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام، بمقطع فيديو جريئ.

وعلقت ملكة جمال العرب لعام 2010 متسائلة جمهورها : "ماما قالت لي تعالي أصورك فيديو ، وهيك طلع ، شو رأيكم حلو".

وظهرت الفنانة شيرين أبو العز، في مقطع الفيديو، ترتدي فستاناً أصفراً مفتوحا من الأسفل حتى خصرها، وهي عارية القدمين وبتسريحة شعر حريري تتماوج خصلاتها من رأسها حتى اردافها.

وخلال هذا الظهور قامت بأستعراض جسدها من الأمام ومن الخلف على أغنية اجنبية، ثم رفعت الفستان من طرفه فأنكشف فخذيها وملابسها الداخلية (المايوه).

ومن التعليقات الكثيرة ، على إطلالة شبيهة هيفاء وهبي، اخترنا التالي : "ماما اكيد نحلة عشان جابت العسل ده كلو" ، "احلى من الورد كله" ، "حلو كتير وانت قمر" منتهى الرقة والأناقة يا شيرين".

بدأت الشابة المصرية - اللبنانية "شيرين أبو العز" تشق طريقها في عالم الموضة والأزياء ومجال الفن منذ أن كان عمرها 13 عاماً .

جمعت بشكلها بين جمال هيفاء وهبي وجاذبيتها، وبين قوام كيم كاردشيان المميز والمتناسق. وتابعت طريقها نحو النجاح والشهرة حتى حصلت في عام 2010 على لقب ملكة جمال العرب.





وخلال مسيرتها شاركت شيرين أيضاً في فيديو كليبين أحدهما كان مع ملحم زين بعنوان "كبد بد"، والآخر مع مروان الشامي وهو لأغنية "شو هيدا".

كما منحت بطولة مطلقة في الفيلم اللبناني «أهلا بكم في لبنان» وشاركت في أدوار طريفة وجريئة من الناحية المهنية في مسلسلي «أرض جو»، و«محرومين»، وأثبتت وبجدارة أنها ممثلة وليست فقط عارضة أزياء ونجمة كليبات.

وتحضر حاليا لمسلسل «الزئبق» بجزئه الثاني مع كريم عبد العزيز، ودورها في المسلسل فتاة مصرية تعيش في اليونان وتتعلم.

ويناقش "الزئبق" مواضيع عن المخدرات والموساد وغيرها من المواضيع الشيقة.

لدى شيرين اليوم أكثر من 268 ألف متابع على حسابها بموقع انستغرام وقد اعتادت مشاركتهم صورها وفيديوهاتها والتي تبرز مدى جمالها الساحر وأنوثتها الصاخبة.