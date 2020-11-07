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عدن - ياسمين التهامي - منة عرفة تستعرض مفاتنها بالتايجر والجمهور: نادوا أبو هشيمة ياجماعة

شاركت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة متابعيها صوراً عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً

وتألقت منة عرفة بإطلالة جذابة بنقشة التايجر للمرة الثانية خلال أسابيع حيث ارتدت ميني جيب هاي ويست ونسقت عليها بلوزة سوداء أنيقة وعليه جاكيت مصمم من قماش الستان بنقشة التايجر.

ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها وسرعان ما انهالت التعليقات عليها وكان أبرزها مؤيد لها: "نادوا أبو هشيمة يا جماعة، أوعي يشوفك أبو هشيمة، منيح م يشوفك أبو هشيمة، ملكة جمال يا حلوة.

وكانت منة علافة ظهرت قبل أسابيع فستاناً بنقشة النمر مادفع أحد المتابعين للتعليق مازحاً بالقول "مبروك بتكوني زوجة أبو هشيمة التالتة في إشارة إلى ارتداء زوجته السابقة هيفاء وهبي والحالية ياسمين صبري فستاناً بالنقشة ذاتها.يذكر أن أحدث أعمال الفنانة منة عرفة كان مسلسل "ليالينا" للنجم إياد نصار وغادة عادل والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحظي بمتابعة كبيرة.

وشاركت الفنانة الشابة في العديد من الأعمال السينمائية المصرية وتألقت بشكل كبير خاصة في تجسيد دور الأبنة مع الفنان أشرف عبد الباقي في العديد من المواسم بمسلسل راجل وست ستات.