عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفاة مختطف جديد تحت التعذيب في سجون الحوثي

السبت 7 نوفمبر 2020

الخليج 365

أفادت مصادر حقوقية يمنية أن مختطفاً توفي جراء التعذيب في أحد سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة إب، وسط البلاد.



وأكدت أن المختطف محمد علي حسن الأديب (60 عاماً) توفي في أحد سجون الميليشيات بمديرية القفر، بمحافظة إب، بعد 10 أشهر من اختطافه وتعرضه للتعذيب.

ودانت منظمة "رايتس رادار" الحقوقية، وفاة الأديب في سجن يتبع جماعة الحوثي، إثر تعرضه لعمليات تعذيب.

وأوضحت مصادر محلية، أن الأديب توفي في سجن مديرية "القفر"، إثر تعرضه لعمليات تعذيب يومية على أيدي الحوثيين، مؤكدةً أن عناصر الميليشيات المشرفة على السجن منعت الأديب من تلقي العلاج، في الوقت الذي يعاني فيه من أمراض مزمنة، واستمر ذلك حتى فارق الحياة.

وذكرت أن الأديب اعتقل من قبل مسلحين تابعين لقاض حوثي يدعى إياد ملفي غلاب، وتم إيداعه السجن قرابة 10 أشهر حتى وفاته. ولفتت إلى أن القاضي الحوثي قام بسجن الأديب لإرغامه على فتح طريق من أرض تابعة له.

من جهتها، ذكرت مصادر أخرى أن الأديب كان قد اختطف بسبب رفضه إرسال أبنائه للقتال في صفوف الحوثيين بالإكراه.

وتوفي العشرات من المختطفين والأسرى في سجون ميليشيات الحوثي جراء التعذيب والإهمال، فيما خرج العشرات من سجونها بجروح مختلفة وإعاقات دائمة.