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عدن - ياسمين التهامي - فتاة سعودية تتحرش بالشباب وتشعل مواقع التواصل.. لن تصدق ماذا فعلت؟ شاهد (فيديو صادم)

ظهرت الفتاة متحرشة المدينة المنورة. بفيديو متداول لسعه الدبور كعادته، وهي تُخرج رأسها من السيارة باتجاه سيارة بجانبها، وتتحرش بشاب مُتلفظة بكلمات إيحائية فجة، وخادشة للحياء.

وتصدر هاشتاج #متحرشه_المدينه_المنوره التريند الأول في المملكة، عَبَّرَ خلاله الناشطون عن شعورهم بالصدمة من المقطع.

بينما عبر غير السعوديون عن غضبهم من كون الواقعة بالمدينة المنورة. وإنها بنت المدينة المنورة, وكتب أحدهم أن المسلمين يأتون للتوبة في المدينة المقدسة، بينما أهلها يدنسونها بأفعالهم وتصرفاتهم.

وليست الحادثة الأولى المُشابهة في المملكة، فقد تحرش عدد من الفتيات بشبان في مكان عام. وانتشر حينها مقطع فيديو صورته إحدى الفتيات بينما كانت تسير برفقة فتاة أخرى على الأقل. وبدا أن الفتيات يتعرضن لتحرش من قبل عدد من الشبان ظهروا بشكل واضح في التصوير. الذي يقول مدونون إنه بالقرب من مجمع تجاري بمدينة جدة.