عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القبض على قيادي بتنظيم القاعدة في جنوب اليمن

السبت 7 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلن المتحدث العسكري باسم محور أبين جنوب اليمن، محمد النقيب، مساء الجمعة، عن تمكن الأجهزة الأمنية في المحافظة، القبض على أحد قيادات تنظيم القاعدة و4 آخرين كانوا برفقته.



وبحسب النقيب، فإن المقبوض عليه يعد أحد أبرز وأخطر قيادات تنظيم القاعدة، ويدعى مصطفى مهدي.

وقال النقيب، في تغريدة له على حسابه في ”تويتر“: ”‏استأنفت ميليشيات الإخوان، اليوم خروقاتها، عقب القاء القبض على أحد أبرز قياداتها في تنظيم القاعدة، وهو مصطفى مهدي، المكنى بـ(أبو الزبير) و4 من مرافقيه، في نقطة دوفس“.

وأضاف النقيب: أن ”الإرهابي أبو الزبير“ يشغل منصب أركان حرب ويعد من ”أخطر القيادات الإرهابية، وهو أمير في تنظيم القاعدة“.