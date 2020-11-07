وقوع عصابة خطيرة في ايدي رجال الأمن بإب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – إب



تمكن البحث الجنائي بمحافظة إب من ضبط عصابة خطيرة متخصصة في سرقة الجنابي من المواطنين.

وأوضح مدير البحث الجنائي بمحافظة إب العقيد غانم جزيلان أن العصابة التي تمارس السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، تعد من أخطر العصابات الإجرامية، مشيرا الى أن العصابة تتشكل من 8 عناصر جميعهم من ذوي السوابق في جرائم القتل والشروع في القتل والسرقة بالإكراه والنهب وقطع الطريق.

ولفت الى أن العصابة تقوم بسرقة الجنابي الثمينة من اصحابها اثناء مرورهم في الشوارع ، حيث تشهر عليهم السلاح وبعد سرقتهم للجنابي تلوذ بالفرار مستخدمة الدراجات النارية في تلك العمليات الاجرامية.

وأكد العقيد غانم جزيلا القبض على جميع عناصر العصابة واستعادة 22 جنبية مسروقة منها 7 جنابي استعيدت بالتنسيق مع أمن محافظة ذمار، لافتا إلى أن هذا الإنجاز تم بفضل الله ونتيجة لعمليات تحرٍ ومتابعة واسعة تمت بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ومختلف الوحدات الأمنية في المحافظة.

و دعا أمن المحافظة، المواطنين للتعاون مع رجال الأمن ، والإبلاغ السريع عن وقوع أي جريمة..